Samsung Galaxy Tab S8 : grosse fuite avant la conférence, tous les modèles seront sous Snapdragon 8 Gen 1

Dans les modèles S8 et S8+, la puce de Qualcomm est associé à 8 Go de RAM tandis que cette quantité peut monter à 16 Go dans le cas de la S8 Ultra. Quelques différences également en matière de stockage entre la version Ultra et les deux autres : celles-ci seront proposés avec 128 ou 256 Go, tandis que la première proposera jusqu’à 512 Go.