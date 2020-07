Galaxy Tab S7 Plus : la prochaine tablette haut de gamme de Samsung se dévoile dans un leak

Les Galaxy Tab S7 et S7 Plus vont faire leur grande entrée sur le marché des tablettes en cette année 2020. Et le duo devrait d’ailleurs faire l’objet d’une intronisation officielle à l’occasion de la conférence Samsung du 5 août prochain, au cours de laquelle seront aussi présentés les Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra et Fold 2.