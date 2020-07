Le Samsung Galaxy S20 Lite repéré sur Geekbench ?

Un Galaxy S20 Lite sous Snapdragon 865 ?

À en croire les scores obtenus par le prétendu Galaxy S20 Lite sur Geekbench, et en jetant un œil attentif à la fréquence de base du chipset et à son nom de code, tout porte à croire que le smartphone embarquera le Snapdragon 865. Exactement comme le Galaxy S20 classique aux États-Unis et en Chine.

En effet, tout comme les Galaxy S10 Lite et Note 10 Lite, le nouveau venu dans la gamme devrait être lancé à l’international avec un SoC Qualcomm. Ce qui signifie que le public européen n’aura pas à endurer les performances moindres et la surconsommation électrique des puces Exynos.

On comprend aussi que le Galaxy S20 Lite sera compatible 5G sur tous les marchés où il sera lancé. Le smartphone qui a été ici testé embarque 6 Go de mémoire vive, mais il n’est pas impossible que différentes configurations soient proposées aux acheteurs le moment venu.