Finalement, le Galaxy Note 20 pourrait se limiter à un écran 1080 et… 60 Hz

On relève par ailleurs que le constructeur avait adopté une approche similaire l’année dernière, avec les Galaxy Note 10 et Note10+. Le premier modèle embarquait une moins bonne batterie, un affichage réduit avec une résolution FHD+, moins de RAM, et une caméra de moins que le Note10+. Et contrairement à ce dernier, le Note 20 se passerait même des bords incurvés !