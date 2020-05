Découvrez le premier rendu 3D du Samsung Galaxy Note 20

Un premier aperçu du smartphone qui, on s’en doutait, profite d’un design extrêmement proche du Galaxy S20 Ultra sorti en février dernier.

Attendu pour cet été, le Galaxy Note 20 de Samsung commence à se dévoiler. D’abord au travers d’ une photo partagée par un fabricant de coques , et aujourd’hui par un véritable modèle CAD .

Si la prudence doit toujours être de mise face à ce genre de fuites, on ne peut pas dire que nous sommes particulièrement surpris par le design prétendu du Galaxy Note 20.

Ainsi, le stylet S-Pen se trouverait relocalisé sur la gauche du port USB-C, en bas de l’appareil. Les boutons de volume et d’allumage passeraient quant à eux du côté gauche au côté droit.

Esthétiquement, le Galaxy Note 20 reprend les codes de ses prédécesseurs. Non sans les faire évoluer (un peu).

Rien de révolutionnaire, on vous l’accorde. Côté écran, si l’on en ignore encore les caractéristiques précises (on parle d’une fréquence de 60 Hz sur ce modèle et de 120 Hz sur le Note 20+), il semble s’agir du même modèle que sur le Galaxy Note 10 l’an dernier.