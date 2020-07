Galaxy Note 20 : une édition classique décevante par rapport à la version Ultra

Enfin, citons pêle-même l’absence d’un port micro-SD, la latence plus élevée du S-Pen (26 ms contre 9 ms sur le Note 20 Ultra) et une configuration 8+256 Go maximum, et nous en arrivons à une fiche technique incomparablement moins séduisante pour le Note 20.

Espérons que tout cela se traduise par un tarif préférentiel au moment de passer à la caisse. Rappelons que du côté de la gamme Galaxy S, plus de 300€ séparent le Galaxy S20+ du Galaxy S20 Ultra. Les deux modèles devraient toutefois être compatibles 5G.