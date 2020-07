La prochaine itération du Gorilla Glass se nomme Victus et rendra vos smartphones bien plus solides

Spécialisée dans la fabrication de verre et de céramique, l’entreprise américaine Corning s’est notamment fait connaître pour le développement du Gorilla Glass, une marque de verre dédiée aux appareils électroniques et autres produits tactiles. Depuis 2007, le groupe fournit par exemple Apple et ses iPhone, non sans recevoir de colossaux investissements de la part de la firme à la pomme, 200 et 250 millions de dollars en 2017 puis 2019.