Apple investit 250 millions dans Corning qui fabrique ses verres innovants

Apple a investi 450 millions de dollars en deux ans pour la production du Gorilla Glass

5 millards de dollars répartis chez ses sous-traitants dans le monde



Source : GSM Arena

Apple et Corning, c'est une longue histoire. Le fabricant de verre et créateur du Gorilla Glass a fourni le constructeur californien pour le lancement du premier iPhone en juin 2007. Depuis cette date, les deux entreprises collaborent sur les derniers produits mobiles Apple, que ce soit l'iPad, l'iPod Touch ou encore l'Apple Watch jusqu'au tout dernier iPhone 11 La Pomme vient de renouveler sa confiance envers son sous-traitant et vient d'y investir 250 millions de dollars, dans le cadre de son programme Advanced Manufacturing Fund. Corning avait déjà reçu 200 millions de dollars en 2017 de la part d'Apple.Le Président du conseil d'administration de Corning, Wendell P. Weeks, se félicite de ce nouvel investissement dans sa société : «».Apple a déjà dépensé 1 milliard de dollars dans son programme et va investir 5 milliards de dollars dans les prochains mois. L'entreprise en profite pour rappeler que 20 % de ce montant total va être injecté dans l'économie américaine. La société de Tim Cook travaille avec 9 000 fournisseurs américains, qui emploient 450 000 salariés dans les 50 États.Mais la production des appareils Apple est internationale et l'on prête au constructeur l'intention d'investir un autre milliard de dollars en Inde, lui permettant d'ouvrir de nouvelles lignes de fabrication dans le pays.