Corning, fournisseur du Gorilla Glass pour Google, bosse sur les écrans pliables

Test d'un revêtement en verre flexible © Corning

Les premiers smartphones pliables ont fait le choix du plastique pour des raisons pratiques

Un défi technique pour obtenir un verre à la fois courbe et résistant aux chutes

Source : The Verge

Le Samsung Fold et le Huawei Mate X ont inauguré l'arrivée de smartphonessur le marché de la téléphonie. Pour réussir cette prouesse, les deux constructeurs ont utilisépour protéger l'écran de leurs appareils, le verre traditionnellement utilisé n'étant pas adapté à un smartphone qui est plié et déplié plusieurs fois par jour., le fournisseur historique de l'industrie en protections en verre avec le travaille dès à présent à un modèle adapté aux besoins de ces nouveaux appareils pliables. Il résisterait plus aux rayures et aux chocs pouvant survenir au quotidien.Dans une interview au magazine Wired , John Bayne, le Directeur général de Corning, explique que le défi est de créer unsuffisamment fin pour plier sans sacrifier la résistance nécessaire à la protection d'un écran.», précise-t-il dans l'entretien.L'objectif pour Corning est d'obtenir un rayon de courbure de 3 à 5 mm pour un revêtement en verre de 0,1 mm d'épaisseur. Cela correspondrait à un téléphone à l'épaisseur comprise, des chiffres qui correspondent à l'épaisseur moyenne des smartphones haut de gamme aujourd'hui.Ce revêtement en verre pourrait être utilisé en priorité par Apple, qui a investi en 2017dans la société pour accompagner les efforts en R&D de Corning. La rumeur a récemment indiqué que la Pomme pourrait sortir un appareil pliable en 2020 et il serait dans l'ADN de la marque d'utiliser un verre, plus haut de gamme, plutôt que du plastique.