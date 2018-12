Corning se prépare aux smartphones pliables avec des vitres flexibles

2019 : l'année du pliable



Corning a d'ores et déjà développé un prototype de 0,1 mm d'épaisseur. © CNET

Nos confrères de CNET ont eu l'opportunité de visiter l'usine de production de Corning , et ont eu droit à un avant-goût privilégié des premièresdu vitrier de poche.Avec une première démonstration de la part de Samsung début novembre, tous les constructeurs se mettent au pas. Sauf que le passage aux écrans pliables pose de, notamment celui des vitres à apposer dessus.Si elles sont en verre sur nos smartphones actuels, le matériau n'est absolument pas fait pour être plié et ne convient donc pas aux futurs smartphones pliables. Puisque Samsung a annoncé avoir créé son propre matériau, il est probable que de nombreux autres constructeurs passeront, plus flexible par nature.Comme le rapporte CNET, Corning a d'ores et déjà développé un prototype de vitre flexible, mesurant à peine 0,1 mm d'épaisseur.