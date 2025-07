La conférence Unpacked passée, le public connaît dorénavant officiellement les smartphones pliants Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Le mystère désormais se trouve plutôt du côté des prochains smartphones haut de gamme qui seront officialisés en janvier 2026, à savoir la série Galaxy S26. Des téléphones qui, malgré la distance, commencent à être l'objet de fuites, comme on a pu le voir avec le Galaxy S26 Ultra. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble de la série qui est un peu mieux connue.