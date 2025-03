Les caractéristiques techniques ne devraient pas non plus connaître de grands bouleversements. Pour la batterie, les spécifications exactes restent certes inconnues, mais PandaFlashPro avance que l’appareil supporterait une charge rapide allant de 45W à 50W. Au passage, rappelons que de précédents bruits de couloir laissaient entendre que Samsung adopterait des batteries silicium-carbone pour les Galaxy S26, et que cela pourrait se traduire par l'intégration d'une batterie avoisinant les 7 000 mAh. Affaire à suivre.

Côté stockage, aucune évolution n'est encore une fois à prévoir : le smartphone sera logiquement décliné en trois variantes, à savoir 256 Go, 512 Go et 1 To. Enfin, bien que Samsung maintiendra le support du S-Pen, les interactions Bluetooth seront une nouvelle fois absentes. Cette décision a récemment été justifiée par Samsung en raison du faible taux d’utilisation de ces fonctionnalités, à savoir les commandes gestuelles, le déclenchement à distance de l’appareil photo, le contrôle de la musique et le défilement des photos.