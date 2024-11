Le Samsung Galaxy S25, comme son prédécesseur, se déclinera en trois modèles, avec une version Samsung Galaxy S24 Plus et un écran plus large, et le Samsung Galaxy S25 Ultra qui intégrera l'ensemble des nouveautés et des innovations mises au point par la marque.

Ce modèle premium sera aussi le seul à bénéficier d'un léger ravalement de façade, si l'on en croit les photos de coques publiées ces dernières heures sur le réseau social X. Le Galaxy S25 Ultra proposerait un design toujours aussi rectiligne, mais avec des bords plus arrondis qui devraient rendre la prise en main plus confortable.