L'époque des smartphones blanc et noir est désormais bien derrière nous. Aujourd'hui, les consommateurs souhaitent des teintes plus vibrantes et agréables à l'œil. En clair, les smartphones ne doivent plus être des objets tout tristes et bons à cacher dans une coque, mais des petits bouts de design que l'on souhaite montrer à ses proches.

Apple, avec les iPhone 16, propose différents coloris rose, bleu ou vert très prononcés, et Samsung a décidé d'emboîter le pas à son concurrent. Les Samsung Galaxy S25 profiteront donc de teintes présentées par la marque comme « pétillantes », à en croire l'analyste Ross Young. Nous devrions donc retrouver une gamme composée d'un modèle « Bleu pétillant » et « Vert pétillant », en plus des modèles Noir et Argent, toujours présents pour ceux souhaitant un peu plus de neutralité. Quelques coloris supplémentaires pourraient être disponibles au lancement, mais seulement sur le site de Samsung.

Les Samsung Galaxy S25 Ultra, les versions premium de la gamme, ne profiteront pas du même vent de fraîcheur. Ces modèles devraient être déclinés en bleu, gris, argent et noir, tous les quatre proposés avec une finition titane comme les Samsung Galaxy S24 Ultra de cette année.