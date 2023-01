Galaxy Unpacked 2023 : les S23 arrivent officiellement, voilà ce qu'on sait déjà

L'écran AMOLED 120 Hz de 6,8 pouces pourrait se distinguer de la concurrence grâce à sa luminosité. En effet, il se murmure que la dalle pourrait pousser à 2000 cd/m2, une valeur encore inédite sur un smartphone.

Si le smartphone de tous les superlatifs intégrerait le même Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que les S23/S23+, l'appareil profiterait d'un système de refroidissement amélioré afin de garantir d'excellentes performances pour une chauffe en main minimale. 12 Go de RAM seraient présents, et trois configurations 256 Go, 512 Go et 1 To de stockage seraient proposées.

Passons enfin à la photo, qui devrait être le vrai point fort de cet appareil. Le Samsung Galaxy S23 Ultra proposerait un capteur principal de 200 mégapixels, qui remplacerait le 108 mégapixels de la génération précédente. On retrouverait également un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom 3x et un capteur téléobjectif périscopique de 10 mégapixels avec zoom optique 10x. Il pourrait par ailleurs filmer en 8K à 30 images/seconde, une première pour un smartphone Samsung.