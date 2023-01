Les fuites continuent chez Samsung : et maintenant, les A34 et A54 !

Les Galaxy A34 et A54 ne devraient pas être radicalement différents des modèles sortis l'année dernière. Les deux appareils devraient proposer des écrans AMOLED FHD+ d'une taille respective de 6,5 et 6,6 pouces, soit une augmentation de 0,1 pouce par rapport aux précédents téléphones. Le Galaxy A34 proposerait un rafraîchissement de 90 Hz, contre 120 Hz pour le modèle A54. Les deux appareils seraient certifiés IP67, avec une résistance à la fois à l'eau et à la poussière.