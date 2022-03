Galaxy A53 et A33 : Samsung officialise ses nouveaux smartphones milieu de gamme

Comme pour les Samsung Galaxy 22 et ses nouveaux laptop , Samsung poursuit son partenariat avec Microsoft et intègre le stockage cloud OneDrive pour sauvegarder ses photos en ligne. Mais aussi Link to Windows pour partager facilement des fichiers avec son PC.

La technologie Quick Share permet de partager des fichiers avec les personnes autour, même si elles ne disposent pas d’un appareil Galaxy, tandis que Private Share permet un partage protégé sous votre contrôle.

Enfin, les smartphones intègrent For Your Eyes Only afin de stocker des fichiers protégés par vos données biométriques. Les Samsung Galaxy A53 et A33 permettent de profiter d’une expérience connectée entre appareils Galaxy, notamment avec les écouteurs Galaxy Buds que vous pouvez géolocaliser avec votre smartphone.