Les nouveaux Galaxy A de Samsung seront bien dévoilés courant mars

Nous le savons depuis quelques temps déjà, Samsung travaille sur des successeurs aux excellents Galaxy A52 et A72. Ces smartphones positionnés en milieu de gamme ont le vent en poupe auprès des consommateurs et le fabricant sud-coréen l'a bien compris. Voilà pourquoi nous découvrirons dès cette semaine les Samsung Galaxy A53 et A73 qui bénéficieront d'améliorations minimes.