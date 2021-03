Les Samsung Galaxy A52, A52 5G et A72 s'améliorent : taux de rafraîchissement, module photos et étanchéité

Les Galaxy A52 et A52 5G, petits frères du Galaxy A51, disposent d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces Full HD (1 080 x 2 400 pixels) avec une résolution de 407 ppp et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ils sont animés par une puce à 8 cœurs épaulée par 4, 6, ou 8 Go de mémoire vive selon les pays de commercialisation. Concernant le stockage, nous retrouvons 128 ou 256 Go d'espace extensibles via un lecteur de cartes Micro-SD.

Côté photo, le bloc arrière est composé de quatre capteurs : un grand-angle de 64 MP, un ultra grand-angle de 12 MP, un macro de 5 MP et un capteur de profondeur de 5 MP. La caméra avant est de 32 MP.

Ces deux terminaux embarquent une batterie de 4 500 mAh compatible avec une recharge rapide à 25 W. Ils seront bien évidemment livrés avec Android 11 et la version 5G sera compatible avec le réseau mobile éponyme.