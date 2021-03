Samsung : pas de Galaxy Note cette année en raison de la pénurie de puces, selon un dirigeant

Les conséquences de la crise du Covid-19 et l’arrêt pendant des mois de la production de puces sont encore palpables aujourd’hui. Pour cause : tout le monde souhaite rattraper son retard, et se jette sur les puces disponibles pour concevoir ses appareils. Dans le cas de Samsung, des smartphones et des téléviseurs, mais pour d’autres des consoles de jeu (la PS5 et Xbox Series X|S) ou des composants informatiques (les cartes graphiques RTX 3000 de NVIDIA).

Le secteur automobile est lui aussi frappé de plein fouet par la crise ; fermetures d’usines entières et prévisions financières revues à la baisse à l’appui. Selon un analyste cité par Bloomberg, « si Samsung parle publiquement du futur incertain de ses produits à venir, vous pouvez être sûr que la crise des semiconducteurs est sérieuse ».

Il y a plusieurs mois, alors que les rumeurs concernant l’arrivée du S-Pen sur le Galaxy S21 Ultra allaient bon train, quelques voix s’étaient élevé pour signer l’arrêt de mort de la gamme Note — rendue, de fait, caduque. Samsung avait finalement assuré qu’un nouveau Galaxy Note était toujours prévu cette année… du moins avant que la situation s’envenime. D’autant que si Samsung doit prioriser, peut-être préférera-t-elle capitaliser sur des appareils plus innovants comme le futur Galaxy Z Fold 3.