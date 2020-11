Samsung : une nouvelle source confirme l'abandon de la gamme Note au profit des Galaxy S et Fold

Dans le même article, Aju News se dit en possession de quelques infos croustillantes au sujet du Galaxy Z Fold 3.

D’abord — et c’est évident —, Samsung aurait développé une seconde génération d’écrans UTG (Ultra Thin Glass), capable cette fois de répondre aux impératifs de sensibilité induits par la compatibilité de l’appareil avec le S-Pen.

De plus, cet écran sera aussi beaucoup plus résistant aux rayures. Une condition sine qua non pour rassurer les utilisateurs avant qu’ils ne gribouillent sur la dalle de leur nouveau jouet à plus de 2 000€.

Enfin, Samsung travaillerait d’arrache-pied pour proposer une caméra avant sous l’écran sur son Galaxy Z Fold 3. Mais la chose est encore loin d’être actée : le journal rapporte que cette fonctionnalité pourra être mise de côté si la qualité d’image ou la fiabilité du tout laisse à désirer.

Dans tous les cas, nous devrions en avoir le cœur net en juin 2021. Mois durant lequel Samsung devrait nous faire la présentation du fameux Galaxy Z Fold 3.