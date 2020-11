Samsung : le Galaxy S21 supportera le S-Pen... mais ne permettra pas de le ranger

Plus de cinq mètres de long, 457 ch et 2,5 tonnes sur la balance : Américain jusqu’au bout des roues, le Ford Explorer s’affiche comme le parfait client du futur malus sur le poids. Grâce à sa motorisation hybride rechargeable, il échappe cependant pour l’instant à toute surtaxe. Essai du SUV le plus exotique du moment.