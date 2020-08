Samsung voudrait tuer sa gamme Note et léguer le S Pen aux Galaxy S

Le Galaxy S21, nom de code « Unbound » en interne, devrait se décliner en trois variantes l'année prochaine : S21, S21+ et S21 Ultra, si Samsung ne change pas de stratégie en ce qui concerne l’appellation des mobiles de sa série Galaxy S.

Le S21 Ultra serait le seul à être équipé d'un stylet. Il constituerait alors le produit le plus haut de gamme de la marque (hors pliable) et devrait le rester durant un an puisqu'il n'y aurait,a priori pas de Note 21 au second semestre de l'année prochaine.

Cela fait déjà quelques années que des rumeurs laissaient entendre que Samsung allait fusionner ses deux gammes star, qui avaient tendance à se ressembler de plus en plus : il semble que le numéro un du marché des smartphones s'y soit enfin résolu.