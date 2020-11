Si le Galaxy S21 de Samsung arrive si tôt, ce serait pour voler du terrain à Huawei

Une deuxième cible se trouve dans le viseur de Samsung : Apple. Cette année, la Pomme a dû revoir son calendrier et décaler la sortie de ses iPhone de nouvelle génération. D’ailleurs, tout son line up n’est pas encore sorti ! Pour l’heure, seuls les iPhone 12 et iPhone 12 Pro sont disponibles. Les iPhone 12 Mini et 12 Pro Max arriveront ce vendredi.

Habituellement, six mois séparent la commercialisation des nouveaux iPhone et des Galaxy S de Samsung. Mais en avançant la sortie des Galaxy S21, le Sud-Coréen réduirait cet écart de moitié. Suffisant pour faire hésiter de futurs acheteurs dont le cœur balance déjà entre les deux marques.