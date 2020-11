Samsung Galaxy S21 : vers un écran QHD et 120 Hz simultanément

Précisons malgré tout que, selon lui, la possibilité de profiter d’une fréquence de 120 Hz sur une définition QHD+ ne serait réservée qu’au Galaxy S21 Ultra : le plus onéreux des smartphones de prochaine génération.

Ce choix est probablement motivé par la batterie plus généreuse qui est attendue au sein de ce smartphone. Par nature très énergivores, la haute définition et la fréquence de rafraîchissement risquent en effet de réduire comme peau de chagrin l’autonomie des Galaxy S21 et Galaxy S21+ dotés d’accumulateurs plus modestes.

La confirmation ou l’infirmation de cette rumeur est attendue en janvier prochain.