Quand la pénurie des semi-conducteurs stoppe la production des constructeurs automobiles

Le principal fabricant des puces électroniques nécessaires au bon fonctionnement de nos voitures modernes est TSMC, célèbre fondeur taiwanais. Sa production représente 70 % de la production mondiale de puces électroniques pour l’automobile.

Mais, si TSMC concentre plus des 2/3 de la production, cette activité précise ne représente que 3 % de son chiffre d'affaires et ce n’est pas la plus rentable pour l’entreprise. La faute revient en partie aux constructeurs automobiles qui cherchent évidemment à acheter leurs composants à moindre prix.

D'autant que la demande a fortement augmenté ces dernières années. Et pour cause, les puces électroniques se retrouvent maintenant aussi bien dans les trottinettes électriques et dans les cafetières programmables que dans les smartphones 5G.