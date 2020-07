Ventes automobiles : panorama du marché européen en juin

Les quatre pays européens les plus impactés en termes de ventes de voitures neuves sont l’Espagne (- 50,9 %), suivi de près par l’Italie (- 46,1 %), puis la France (- 38,6 %) et l’Allemagne (- 34,5 %). Le marché européen s’est ainsi contracté de 38,1 % sur ce premier semestre 2020.

En effet, lorsqu’en 2019, le nombre de voitures particulières neuves vendues atteignait les 1 222 942 unités, il n’y a eu « que » 949 722 unités vendues en 2020. Des chiffres qui restent toutefois à relativiser face à l’ampleur de la crise de l’industrie automobile.

Les constructeurs qui ont subi la plus forte baisse des ventes au cours du premier semestre 2020 sont Honda avec - 52,3%, Mazda (- 51,4 %) et FCA Group (- 47,5 %). Ceux qui s’en sortent le mieux sont Volvo Car avec -29,9 %, Toyota Group qui enregistre une baisse de 30,2% et, ex æquo avec une baisse de 34,1 % de leurs ventes : BMW Group et Mitsubishi.