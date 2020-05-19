Vous souhaitez envoyer un fichier volumineux à l'un de vos contacts ? La plupart des services, qu'il s'agisse de messageries instantanées ou de boîtes mail, imposent des limites pour transférer ce type de documents. La solution ? Passer par un service de partage spécialisé. Il existe heureusement de nombreuses options gratuites sur le marché.
- Taille maximum des fichiers à 50 Go
- Aucune inscription nécessaire
- Mot de passe pour protéger les envois
- Serveurs en France
- Chiffrement en transit et au repos
- Mot de passe pour les transferts
- Téléchargements et uploads rapides
- Possibilité d'ajouter un mot de passe
- Limite de taille généreuse
En apparence, les outils de transfert de gros documents se ressemblent beaucoup : vous sélectionnez le ou les fichiers à envoyer, vous saisissez votre adresse email, vous cliquez sur un bouton et c'est envoyé. Il est aussi possible de générer un lien à partager. Attention toutefois à bien choisir car, en creusant un peu, de nombreuses différences existent, tant sur la taille maximal permise pour les fichiers que sur les questions de sécurité ou de rapidité. Que vous souhaitiez utiliser un outil de manière ponctuelle ou non, nous avons sélectionné pour vous les meilleures options actuelles.
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1. SwissTransfer : le plus généreux
En 2019, Infomaniak a décidé de lancer son service de partage de fichiers gratuit, SwissTransfer. Pour se positionner sur un créneau déjà bien rempli, ils ont fait le choix de permettre des partages beaucoup plus volumineux que leurs concurrents, tout ça sur des serveurs sécurisés situés en Suisse. En se basant sur le travail réalisé sur la plateforme, l’entreprise a lancé un autre service, kDrive. S’il sert principalement à du stockage cloud, il permet également de partager des fichiers, de façon beaucoup moins généreuse que SwissTransfer mais aussi plus rapidement.
Des envois jusqu'à 50 Go, idéal pour envoyer des vidéos
Aucune inscription n’est nécessaire pour utiliser SwissTransfer. On retrouve ici les deux modes d’envoi classiques : on peut soit récupérer un lien de téléchargement à envoyer nous-mêmes, soit choisir d’entrer notre adresse mail et celles de nos destinataires pour que le service se charge de leur envoyer le lien de notre part. Le service est le plus généreux du comparatif, avec une limite de taille de fichiers à 50 Go. Autant dire que vous aurez largement de quoi faire.
Cependant, il faudra s’armer de patience car le service a privilégié la quantité à la qualité. Les uploads sont très lents, entre 2,5 et 4,5 Mo/s lors de nos tests. Les téléchargements s’en sortent beaucoup mieux, 63 Mo/s lors de nos tests, probablement plus avec des fichiers plus lourds qui laissent le temps à la vitesse de monter.
Durant vos uploads, SwissTransfer vous diffusera des publicités pour kDrive, présenté comme une version « premium » du service. Après une inscription, vous aurez accès à l’offre gratuite de la plateforme, avec un stockage cloud limité, des envois ne pouvant pas dépasser 3 Go et peu de contrôle sur ceux-ci. Malgré tout, si toutes ces limitations ne vous dérangent pas et que vous êtes pressés, les uploads et les téléchargements sont beaucoup plus rapides : 60 Mo/s pour les premiers et entre 70 et 80 Mo/s pour les derniers.
Une offre avec stockage cloud compris intéressante
SwissTransfer et kDrive ne proposent pas de chiffrement de bout en bout. Cependant, vous profiterez d’une infrastructure sécurisée et régulièrement testée, appartenant à Infomaniak et située en Suisse. Les transferts seront sécurisés à l’aide du protocole TLS. Ils sont chiffrés en transit avec l’algorithme AES-GCM et au repos avec un double verrouillage LUKS et AES 256 bits. Des options sur SwissTransfer vous permettent de sécuriser vos envois plus en avant. Vous pouvez fixer une limite de téléchargements possibles, un délai d’expiration et un mot de passe à communiquer à votre contact. Sur kDrive, il faudra malheureusement payer pour ces options.
Swiss Transfer est gratuit mais si vous choisissez d'utiliser aussi kDrive, vous aurez le choix entre une formule sans frais et trois abonnements. Pour pouvoir profiter entre autres d’un stockage de 3 To et des options pour le partage sur kDrive, il faudra débourser 5,54€/mois pour l’abonnement le moins cher, destiné aux particuliers. Un prix très raisonnable pour une proposition de ce genre.
2. Smash : le plus performant
Fondé à Lyon en 2017, Smash n'a cessé de grandir depuis. Et pour cause, le service se montre très performant au niveau de la vitesse d'upload et de téléchargement. Il propose en plus une offre gratuite originale : aucune limite sur la taille des fichiers que l'on peut envoyer, mais tous ceux au-dessus de 2 Go nécessiteront d'attendre quelques heures avant d'être transférés. Des pubs sont aussi à prévoir.
Le roi du partage de gros fichiers
Accessible sans inscription, Smash est une simple page web agrémentée d'un bouton sur lequel cliquer ou faire glisser les fichiers. Si le service ne prend pas en charge les dossiers, il laisse l’utilisateur ajouter autant de fichiers qu’il le souhaite et accepte les archives. Vous pourrez choisir de créer un aperçu de votre envoi et de décider si des notifications doivent vous être envoyées à chaque téléchargement. Pour le partage en lui-même, vous pourrez soit entrer les adresses e-mail de vos contacts pour que le site se charge de leur envoyer un message avec le lien de téléchargement, soit copier le lien et le partager sur la plateforme de votre choix.
Smash n’impose pas de limite à la taille des fichiers envoyés sur sa plateforme. Cependant, pour les transferts de plus de 2 Go, il est nécessaire d’attendre plusieurs heures (généralement 21 à 24 heures) avant qu’ils puissent être partagés, ceux-ci n’étant pas prioritaires. Une façon pour l’entreprise d’imposer une limite « soft » afin d’éviter une utilisation excessive de leurs services et d’encourager la souscription à un abonnement.
En upload, Smash est le plus rapide de notre comparatif, avec des pointes à 64 Mo/s, en utilisation avec une connexion fibre. Il se défend également très bien en téléchargement, surtout si vos destinataires possèdent aussi une connexion fibre, puisqu’il monte jusqu’à 90 Mo/s. Il est donc le meilleur choix pour envoyer rapidement des documents.
Idéal pour l'envoi de fichiers lourds gratuit
Pour protéger votre envoi, Smash vous permet de définir un mot de passe à partager avec vos destinataires sur un canal différent de celui où vous leur envoyez le lien, pour plus de sécurité. Les liens peuvent être personnalisés et il est possible d'exiger un email pour le téléchargement de fichiers. Le service laisse l’utilisateur définir un délai d’expiration, fixé par défaut à 7 jours mais pouvant aller de 1 à 14 jours. Après ce délai, les documents sont immédiatement supprimés des serveurs de l’entreprise. Le protocole SSL/TLS est utilisé pour protéger les données durant le transfert, et les données sont chiffrées grâce à l’algorithme AES-256 en transit et au repos. Pas de chiffrement de bout en bout disponible, mais une très bonne sécurité largement suffisante dans la grande majorité des cas.
Pour éviter le temps d’attente pour les fichiers les plus volumineux, la société propose trois abonnements, chacun conçu pour une utilisation professionnelle différente : travailleurs indépendants, petite entreprise ou grande et moyenne entreprise. Ils permettent de stocker plus longtemps les envois et de personnaliser les pages de téléchargement pour faire la promotion de ses services. En paiement mensuel, il faudra débourser au moins 10€ par mois. Plutôt cher pour un service qui ne propose pas de stockage cloud...
3. TransferNow : le plus complet
Développé en France par Highsense, une société des Hauts-de-Seine, TransferNow est l'un des rares services de cette liste à proposer aussi bien l'envoi que la réception de fichiers en version gratuite. Sans inscription, il accepte des transferts jusqu'à 5 Go, avec protection par mot de passe et suivi des téléchargements inclus d'emblée. C'est cet équilibre entre fonctionnalités et sobriété d'accès qui en fait l'une des options les plus indiquées aux power-users du comparatif.
- Téléchargements et uploads rapides
- Possibilité d'ajouter un mot de passe
- Limite de taille généreuse
Envoi et réception de fichiers sans inscription, jusqu'à 5 Go
L'interface de TransferNow s'organise autour de deux modes d'usage distincts. Un onglet « Envoyer » permet de déposer des fichiers et de les partager via un lien ou par e-mail à plusieurs destinataires. Un onglet « Recevoir » inverse la logique : un lien de dépôt sécurisé est généré, que des tiers peuvent utiliser pour vous envoyer des documents sans créer de compte.
La protection par mot de passe, le suivi des téléchargements et la prévisualisation des fichiers dans le navigateur sont inclus gratuitement. Ces options restent souvent réservées aux abonnés chez la concurrence. Pour les vidéos et les PDF notamment, les destinataires peuvent consulter le contenu avant de le télécharger, ce qui évite les allers-retours inutiles.
La limite de 5 Go par transfert dépasse celle de WeTransfer (3 Go en gratuit), mais reste bien en deçà des 50 Go de SwissTransfer. Les liens restent actifs sept jours par défaut, sans file d'attente au démarrage, contrairement à Smash pour les envois gratuits dépassant 2 Go. Les développeurs disposent en plus d'une API et de SDK documentés pour automatiser les transferts depuis leurs propres outils.
Un éditeur français conforme au RGPD, avec des offres pour les équipes
TransferNow s'appuie sur un chiffrement TLS 1.3 en transit et AES-256 au repos, avec une analyse antivirus automatique à l'envoi comme à la réception. Les abonnés peuvent activer une option SSE-C qui chiffre les fichiers avec une phrase secrète personnelle que le service ne conserve pas. Ce n'est pas du chiffrement de bout en bout au sens strict, mais c'est une couche supplémentaire rarement proposée dans cette catégorie.
Highsense est une société de droit français soumise au RGPD, et sa politique de confidentialité s'engage à ne vendre ni louer données ni fichiers des utilisateurs. Un essai de sept jours sans engagement permet de tester les offres payantes avant de s'abonner. Les tarifs vont de 3 euros par mois pour le plan Starter à 18 euros par mois pour le plan Team, qui regroupe 10 utilisateurs et 2 To de stockage partagé.
4. Tresorit Send : le plus sécurisé
Basé en Suisse, Tresorit Send est un service de partage de fichiers gratuit, assez généreux dans sa capacité d’envoi mais surtout très sécurisé. Contrairement à la majorité de ses concurrents qui sécurisent les données grâce à un chiffrement côté serveur, Tresorit a décidé d’opter pour un chiffrement de bout en bout « zero knowledge ». Et ça, sans sacrifier les performances.
Un service qui ne fonctionne que par lien de téléchargement
Pour utiliser Tresorit Send, pas besoin de compte : une adresse e-mail suffit. Vous serez limités au partage de fichiers, les dossiers n’étant pas acceptés ; mais en contrepartie, vous pourrez en ajouter autant qu’il vous plaira. Une fois créés, les envois sont disponibles par défaut pendant une semaine et le service vous avertira sur l’adresse e-mail que vous avez renseignée lorsqu’ils sont sur le point d’expirer. Il pourra aussi, si vous cochez la case correspondante, vous envoyer des notifications à chaque fois que votre lien de partage est ouvert. Chaque fichier peut être téléchargé 10 fois.
Parmi ses options, Tresorit Send inclut notamment une protection par mot de passe, l'activation de journaux d'accès, la limitation de l'ouverture des liens et la vérification de l'adresse mail requise.
Le service n’inclut pas l’envoi du lien par e-mail, les boutons présents à cet effet ne servant qu’à ouvrir des clients de messagerie. Il faudra donc le copier et l’envoyer soi-même à ses contacts sur la plateforme de son choix. Il est possible de révoquer un partage avant sa date d’expiration.
La limite de taille des envois est à 5 Go, ce qui est assez généreux, surtout pour un service sécurisé. Pour les uploads, on est sur une vitesse d’environ 20 Mo/s. Un peu plus lent que d’autres services, mais il faut prendre en compte que c’est également à ce moment-là que le partage est chiffré. Cela reste malgré tout très correct. La vitesse s’envole pour les téléchargements, avec des pics jusqu’à 110 Mo/s.
Une solution fiable et sécurisée pour envoyer un fichier volumineux
Tresorit Send se démarque par son soin accordé à la sécurité, qui se veut maximale. Premier avantage : l’entreprise est située en Suisse, ce qui permet à ses utilisateurs de profiter des lois strictes en matière de vie privée du pays. Pour tout ce qui concerne la sécurité pure, Tresorit Send a choisi un chiffrement côté client qui utilise l’algorithme AES-256 et qui lui permet de proposer un chiffrement de bout en bout « zero knowledge ». L’entreprise n’a à aucun moment accès à la clé de déchiffrement, qui est incluse dans l’URL et jamais stockée sur ses serveurs. Le service utilise également le protocole TLS 1.2+. Si vous avez des documents confidentiels à envoyer, Tresorit Send est le meilleur choix.
Tresorit Send est entièrement gratuit, mais l’entreprise propose aussi un service de stockage cloud appelé Tresorit. En plus du stockage chiffré, celui-ci permet également de partager ses fichiers à l’aide d’un lien, sur le même principe que Tresorit Send. Il possède cependant des limitations plus importantes sur la taille des envois que le service de partage de fichiers gratuit, auxquelles il faut ajouter un prix élevé. Si vous souhaitez juste envoyer des documents de façon sécurisée sans les stocker, Tresorit Send est votre meilleure option.
5. Send Anywhere : le meilleur service hybride
Fondé en 2012 en Corée, Send Anywhere , qui appartient à Rakuten Symphonia, est un site de partage de fichiers hybride. Son principe ? Permettre de stocker les fichiers sur ses serveurs jusqu’à une certaine taille pour un partage plus simple, mais également proposer un envoi en temps réel sans limitations.
Un choix intéressant entre envoi en temps réel et hébergeur fichier
Créer un compte ou pas dépendra de la façon dont vous cherchez à utiliser Send Anywhere. Si vous souhaitez profiter de la fonctionnalité d’envoi en temps réel, vous n’aurez aucune information à entrer. Il vous suffira de choisir votre fichier ou dossier et d’envoyer le code à 6 chiffres affiché par le service à votre destinataire (un QR Code est également généré). Vous devrez donc laisser la page ouverte durant le téléchargement. La limite pour la taille de vos envois est de 50 Go.
Si vous souhaitez envoyer un lien ou bien un email et que vous préférez que vos fichiers ou dossiers soient téléversés sur des serveurs pour faciliter le partage, un compte sera nécessaire. En plus de vous donner la possibilité de créer des envois qui font jusqu’à 10 Go en mode gratuit, le compte donne accès à « My Link ». Cet espace vous permettra de gérer vos liens et de les supprimer avant leur expiration automatique au bout de 48 heures si besoin.
Niveau vitesse, l’envoi par lien a des meilleures performances que l’envoi en temps réel, et de loin. Entre deux appareils connectés sur le même réseau, nous n’avons pas dépassé les 10 Mo/s pour l’envoi en temps réel. À l’opposé, l’upload sur les serveurs est très rapide, avec une vitesse d’environ 59 Mo/s dans nos tests. Vos destinataires devront faire preuve d’un peu plus de patience, avec un téléchargement qui oscille entre 17 et 20 Mo/s, une vitesse tout de même honorable.
Un abonnement pour envoyer jusqu'à 50 Go
Send Anywhere indique que les fichiers sont « chiffrés transmis de manière à ce que leur contenu ne puisse être connu de tiers ». Toutefois, le site n'indique pas quel protocole de cryptage est utilisé. Aucun mot de passe ne pourra être ajouté à vos partages pour une protection supplémentaire. L’entreprise considère que l’utilisation d’un code à 6 chiffres valable pendant dix minutes seulement et l’expiration automatique des fichiers au bout de 48 heures sont des mesures de sécurité supplémentaires suffisantes. Certains professionnels de la sécurité ont émis des doutes, notamment sur les codes qui peuvent être interceptés par un adversaire déterminé. Même si le risque reste faible, ce sera à vous de décider quelle confiance vous placez dans le service.
Des abonnements pour augmenter la limite de taille des fichiers en envoi par lien sont proposés par la plateforme. On trouve une formule Lite à 5,99 $ par mois qui permet des envois allant jusqu'à 200 Go et une formule Standard à 9,99 $ par mois qui permet des envois allant jusqu'à 500 Go. Si vous avez besoin d’envoyer des fichiers volumineux régulièrement et que vous ne souhaitez pas être limités à l’envoi en temps réel, ils sont une bonne option.
6. WeTransfer : le plus populaire
Est-il encore nécessaire de présenter WeTransfer ? Avec le temps, le nom du service est quasiment devenu synonyme de partage de fichiers. Fondé en 2009, il attire désormais 80 millions d’utilisateurs par mois. Depuis, c’est vers les artistes que le service s’est tourné, tout en restant une très bonne option pour les envois gratuits pour les particuliers.
Un service d'envoi de documents lourds sans inscription
Vous serez accueilli sur la plateforme par un encadré à gauche pour vous permettre d’uploader vos fichiers ou vos dossiers. Il est possible de les partager de deux façons : soit en entrant les mails de ses destinataires, 10 maximum, pour qu’ils reçoivent un message de la part du service, soit avec un lien à envoyer soi-même. La limite de la taille d’envoi est à 3 Go par mois, que vous pourrez atteindre en ajoutant plusieurs fichiers et dossiers dans un seul partage.
WeTransfer demande la création d'un compte pour être utilisé. Cependant, se créer un compte gratuit à quelques avantages. Par exemple, il ne sera plus nécessaire d’entrer un code de confirmation à chaque envoi par mail. Mais plus intéressant, il vous donne accès à la gestion de vos transferts, avec un onglet dédié qui permet de les télécharger, de les envoyer à nouveau ou de les supprimer. Les adresses de messagerie de vos destinataires seront aussi sauvegardées dans une liste de contacts.
Pour les uploads, nous sommes à une vitesse comprise entre 36 et 44 Mo/s avec une connexion fibre. Les téléchargements oscillent quant à eux entre 22 et 24 Mo/s. Des vitesses plus que correctes, qui vous permettront d’upload des fichiers de 2 Go en moins d’une minute et de les télécharger en moins de deux minutes.
WeTransfer : gratuit pour les particuliers, et des offres pour les pros
WeTransfer utilise les habituels protocole TLS et algorithme de chiffrement AES-256. Dans son offre gratuite, la plateforme permet aux utilisateurs de définir un mot de passe et de choisir entre un délai de 1 ou 3 jours pour l'expiration du partage. Dans le cas d’une utilisation dans les règles, vos fichiers sont sécurisés mais une assurance supplémentaire aurait été appréciée. Les formules payantes vont plus loin, tant dans les délais que les options : on trouve notamment une analyse automatique pour rechercher des fichiers malveillants et la possibilité de récupérer des transferts expirés.
Plusieurs plans payants, qui enlèvent les limitations concernant la taille ou le nombre de fichiers, sont disponibles : Utimate, à 23 € par mois, Teams à 19 € par mois et utilisateur (avec un minimum de 2 utilisateurs) et Enterprise, qui est sur devis. On regrette que malgré sa popularité, le service se concentre principalement sur les agences de créatifs.
7. pCloud Transfer : l'extension SaaS orientée BtoB
Aisément considéré comme l'un des outils les plus performants dans le domaine du stockage cloud, pCloud se diversifie en proposant une option de transfert de fichiers volumineux particulièrement complète, malgré sa gratuité. Avec une limite de taille de 5 Go par document transféré, le tout agrémenté de la sécurité inhérente au service pCloud : voilà qui en fait une des solutions les plus accessibles et pratiques du marché.
Gratuit et sans inscription : partager des fichiers allant jusqu'à 5 Go !
Pas de chichis chez pCloud : avec pCloud Transfer, le fournisseur de stockage cloud suisse propose un accès à un service de transfert entièrement gratuit, ne nécessitant pas la création d'un compte. En tant que logiciel SaaS, il peut être utilisé depuis où l'on souhaite, à condition de disposer d'un navigateur web, offrant à quiconque la possibilité de l'employer, à la manière d'un WeTransfer. Cependant, contrairement à ce dernier, pCloud Transfer permet de partager immédiatement des fichiers pouvant atteindre les 5 Go, et ce, sans aucune restriction par jour !
Deux méthodes de partage sont mises à la disposition des utilisateurs : un partage par mail (dans lequel il faudra à la fois renseigner sa propre adresse mail ainsi que celle du destinataire), et un partage par lien que l'on peut ensuite copier/coller. Ces deux méthodes sont particulièrement faciles à prendre en main, l'ergonomie du service rendant la prise en main relativement simple pour tout type d'utilisateur. Par ailleurs, qu'il s'agisse des abonnés premium à pCloud ou des utilisateurs gratuits, ce service promet une vitesse d'upload et de téléchargement illimitée (ou plutôt uniquement limitée par la connexion internet de l'utilisateur). Sans compter qu'il n'y a pas ici de limite non plus sur le nombre de données partagées par jour. Cela en fait un des outils les plus pratiques et les plus généreux du marché dans le domaine du transfert de documents volumineux d'une personne à une autre.
pCloud Transfer : un protocole de sécurité
Si pCloud est un service autant respecté dans le domaine du stockage en ligne, c'est aussi pour son emphase particulière sur la sécurité et la confidentialité des données. Pour pCloud Transfer, le fournisseur suisse a bien entendu joué sur cet héritage : l'option de crypter les données transférées est bien présente, et ce, par mot de passe ! Il est donc possible pour n'importe quel fichier à transférer de lui attribuer un mot de passe dédié (à évidemment donner par la suite au destinataire) afin de limiter les potentielles infractions de sécurité, surtout pour des documents sensibles.
Par ailleurs, le chiffrement s'effectue côté client, ce qui implique que le fichier est directement chiffré depuis l'ordinateur de l'utilisateur, avant même d'atteindre le cloud. Un autre point très positif !
Enfin, les liens pCloud Transfer expirent après 7 jours (s'autodétruisent, en substance). C'est une limite assez légère (7 jours, c'est parfois peu), et nous aurions apprécié qu'il soit possible de la modifier (14 jours, voire un mois par exemple). Malgré ce point, pCloud Transfer coche toutes les cases pour une sécurité totale lors du transfert d'informations et de données volumineuses.
8. Wormhole : le descendant de Firefox Send
Créé par deux développeurs connus dans la communauté open source, Wormhole est né des cendres de Firefox Send. Comme pour le défunt service de Mozilla, le but est ici d’offrir un service de partage de fichiers gratuit et sécurisé. Mais les deux créateurs ne se sont pas contentés de recopier ce que pouvait faire Firefox Send, ils l’ont amélioré, en lui ajoutant un fonctionnement hybride.
Le peer-to-peer imposé pour les dossiers volumineux au-delà de 5 Go
Le service est accessible sans entrer aucune information personnelle. Ici on va au plus simple : un encadré, un bouton pour ajouter un fichier ou un dossier et c’est parti. Si vous souhaitez en envoyer plusieurs à la fois, il faudra tous les sélectionner directement dans votre explorateur de fichiers. Car une fois votre sélection faite, l’upload se lance. Pas de confirmation d’envoi et pas de possibilité de l’annuler, Wormhole manque encore de quelques options de confort et de courtoisie.
La limite de taille pour les envois est à 10 Go mais elle est divisée en deux parties : jusqu’à 5 Go, les fichiers sont stockés sur le serveur de la marque. Au-delà, le service impose d’utiliser le peer-to-peer. Le partage se fait à l’aide d’un lien à copier et à envoyer ou d’un QR code.
Au contraire de Send Anywhere, nous avons eu de meilleurs résultats sur le peer-to-peer qu’en envoi par lien. Entre deux appareils partageant la même connexion, nous sommes montés jusqu’à 28 Mo/s. Pour l’upload, c’est la dégringolade : plus de 6 minutes pour un fichier de 2 Go en comptant le temps nécessaire pour le chiffrement, ce qui correspond à une vitesse d’environ 6 Mo/s. Vos destinataires seront plus chanceux, avec des pointes à 70 Mo/s en téléchargement.
Une version pro en cours de développement
Wormhole propose du chiffrement en bout en bout, avec un chiffrement réalisé côté client à l’aide de l’API Web Crypto. La clé secrète nécessaire pour le déchiffrement se trouve dans l’URL, ce qui garantit que seuls vous et votre destinataire avez accès au contenu de l’envoi. Cependant, malgré cet accent mis sur la sécurité, il n’est pas possible pour le moment de définir un mot de passe pour une protection supplémentaire. La fonctionnalité est cependant prévue. En attendant, le service propose du contrôle supplémentaire sur les envois en laissant l’utilisateur définir le délai d’expiration, qui va de 60 minutes à 24 heures maximum, et/ou le nombre de téléchargements maximal, qui va de 1 à 100.
Aucun abonnement n’existe pour le moment mais Wormhole Pro est dans les cartons. Nous n’avons pas plus de détails sur ce qu’il proposera exactement, mais l’entreprise a tâté le terrain grâce à un sondage. D’après celui-ci, nous serions sur un abonnement à 10$ par mois pour plus de capacité d’envoi. Un peu cher pour un service qui manque encore de fonctionnalités basiques.
9. GrosFichiers : le service de transfert pour les entreprises et les particuliers
Grâce à la localisation de ses serveurs, particulièrement propice à une sécurité optimale (France et Suisse) ainsi qu'à son offre gratuite généreuse, GrosFichiers s'impose comme l'une des meilleures solutions de transfert de fichiers volumineux. Malgré une interface quelque peu archaïque et démodée, nul doute que le service suisse a de beaux arguments à faire valoir.
Partagez sans frais ni inscription : transfert de fichiers jusqu'à 10 Go !
GrosFichiers permet de transférer gratuitement des fichiers pouvant atteindre jusqu'à 10 Go avec une limite de 300 par envoi. Ce faisant, il s'impose comme un outil particulièrement généreux avec les utilisateurs qui ne souhaitent pas débourser d'argent. De plus, aucune inscription n'est nécessaire pour effectuer des transferts, même avec 30 destinataires à la fois. Pour l'utiliser, il suffit de suivre les quatre étapes mis en avant par le service : on choisit les fichiers à transférer, pour les uploader par la suite vers un serveur situé en France ou en Suisse. Ensuite, l'utilisateur remplit diverses informations (son adresse mail, son nom, l'adresse mail des destinataires avec un commentaire et l'objet du mail) pour ensuite passer à la phase finale : le transfert.
Autant dire que la méthode est simple, peu restrictive et efficace. Cependant, l'interface quelque peu démodée du service pourra potentiellement décourager les utilisateurs les moins aventureux. Il est certains que d'autres outils de cette liste proposent une expérience utilisateur plus fluide et intéressante. Il est par ailleurs important de noter que GrosFichiers agrémente son site de publicités. Pour les supprimer, il est possible de se tourner vers une des offres payantes du site (entre 5 et 20 € pour 1 à 6 mois d'utilisation). Ces offres permettent également d'augmenter la limite de transfert à 50 Go.
GrosFichiers : vos données en toute sécurité ?
Lorsque l'on emploie un service dont le siège se situe à Sion en Suisse, l'attente autour de la sécurité des données est forcément plus haute que la moyenne. GrosFichiers en est bien conscient, et prend des engagements forts allant dans ce sen… Ainsi, l'outil respecte les exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) et impose des transferts cryptés SSL et authentifiés Sectigo.
Pour finir, les fichiers envoyés par le biais de GrosFichiers s'autodétruisent au bout de 14 jours par défaut. Il est par ailleurs possible, pour ceux qui souhaiteraient profiter d'une période de longévité plus grande, d'agrandir cette limite à 6 mois. Par toutes ces qualités, GrosFichiers s'impose à l'heure actuelle comme un des outils de transfert de fichiers volumineux les plus sécurisés du marché.
10. Filemail : un service orienté professionnels
Un service minimaliste, qui va droit au but
Pour utiliser Filemail, vous n’aurez besoin que d’une chose : vos fichiers. Pas de compte, pas même d’obligation de donner son adresse mail, le service va droit au but. On y retrouve encore une fois le choix entre générer un lien ou charger la plateforme de l’envoyer par mail à nos destinataires. Même pour cette dernière option, vous pouvez choisir de ne pas fournir votre adresse de messagerie.
En version gratuite, vous serez cependant sévèrement limité. Vous aurez droit d’envoyer jusqu’à 5 Go de documents, mais tout au plus deux fois par jour. Le site vous identifiera à l’aide de votre adresse IP pour vous bloquer. Côté suivi de l'envoi, il faudra de se contenter de notifications sur votre boite mail (pour l'envoi par mail).
Pour garantir un transfert rapide, Filemail utilise votre localisation afin de déterminer vers quel serveur vous diriger. Le résultat est là, avec un upload entre 24 et 33 Mo/s et un téléchargement compris entre 35 et 58 Mo/s. Le service n’est pas le plus rapide du comparatif mais sa vitesse reste très honorable.
Un scan de malwares compris dans l'offre
Filemail ne propose pas de chiffrement de bout en bout mais se base sur le protocole TLS 1.2+ et l’algorithme de chiffrement AES-256 pour protéger les données en transit et au repos. C’est également l’un des rares services à indiquer qu’il scanne les fichiers pour vérifier la présence de malwares. Côté infrastructure, elle est entièrement gérée par l’entreprise, qui n’utilise pas de services externes.
En version gratuite, la seule option proposée à l’utilisateur pour qu’il puisse avoir plus de contrôle sur ses partages est le délai d’expiration. Vous pourrez choisir si vos fichiers seront disponibles 1 ou 7 jours. Impossible, en mode gratuit toujours, de définir un mot de passe, cependant, ou de les supprimer avant leur expiration. De son côté, le service gardera vos données sept jours supplémentaires après la fin de validité de votre partage, avant de les supprimer définitivement.
Au vu de l’offre gratuite, une utilisation plus qu’occasionnelle nécessitera de mettre la main à la poche. Les abonnements visent principalement les professionnels mais l'on trouve une formule Personal à 4 € par mois pour un stockage de 250 Go, des envois qui font jusqu’à 5 Go, les transferts illimités et le suivi. C'est l’un des services les plus chers par rapport à ce qui est fourni.
11. Jumpshare : le service pour les entreprises
Lors de sa création en 2011 aux États-Unis, Jumpshare a essayé de se démarquer en proposant une preview web des documents envoyés par son entremise et en supportant plus de 150 formats. Cependant, c’est aussi ça qui rend la plateforme peu viable pour une utilisation gratuite : elle a été obligée de limiter son offre à cause des ressources demandées par cette fonctionnalité. On comprend mieux pourquoi il a été décidé, depuis, d’axer la communication principalement sur les professionnels.
Une limite de taille handicapante
La création d’un compte sera obligatoire pour utiliser Jumpshare. Le service vous poussera à télécharger son application de bureau, mais cela n'est pas impératif, un tableau de bord étant disponible dans la version web. Il vous permettra de gérer vos uploads pour les renommer, les supprimer ou encore les ranger dans des dossiers. Vous avez le choix de verser directement des dossiers ou des fichiers. Si vous en sélectionnez plusieurs dans votre explorateur de fichiers, ils seront uploadés un par un mais automatiquement rangés ensemble dans un dossier. Vous pourrez par la suite le partager par mail ou avec un lien.
Vous aurez droit à 2 Go de stockage cloud et d’uploader des fichiers de maximum 250 Mo, à cause des ressources demandées par l’aperçu web. Une limite extrêmement basse, qui limitera l’utilisation de Jumpshare à des documents textes, des images ou de courtes vidéos. Pour l’upload, on trouve une vitesse de 12 Mo/s. Pour les téléchargements, elle a atteint les 80 Mo/s. À noter que ces mesures sont à prendre avec des pincettes : étant sur des fichiers de 250 Mo maximum, la vitesse n’a peut-être pas eu le temps de monter aussi haut qu’elle le peut.
Un abonnement incluant un service de stockage cloud
Jumpshare visant une utilisation professionnelle, la sécurité est au même niveau que ce qui peut se faire ailleurs. Pas de chiffrement de bout en bout mais toujours l’utilisation du protocole TLS et d’un chiffrement au transit et au repos réalisé à l’aide de l’algorithme AES-256. Pas de mot de passe en version gratuite ni d’authentification à deux facteurs, toutefois. Pour son infrastructure, l’entreprise utilise Amazon Web Services. En cas de suppression, tout est immédiatement effacé des serveurs. Sinon, la société supprimera votre compte et toutes les données associées au bout de 12 mois d’inactivité.
Jumpshare propose des abonnements, nécessaires pour tirer le maximum de la plateforme. Ils visent principalement les professionnels. L’abonnement le moins cher est à 12 $ par mois et utilisateur et permet d’avoir 2 To de stockage et 250 Go supplémentaire par utilisateur, des options de contrôle sur ses partages comme le mot de passe ou l’auto-destruction, et d’envoyer jusqu’à 10 Go de documents en une fois. Il reste assez cher par rapport à ce qui est proposé par la concurrence.
11. MediaFire : le service abordable
Un outil permettant la gestion de fichiers sans inscription
Vous avez la possibilité d’utiliser MediaFire sans inscription, mais la plateforme vous limitera à 1 Go pour le stockage (et donc pour le partage de fichiers). Il est conseillé de se créer un compte gratuit (les profils non enregistrés sont considérés comme abandonnés au vout de 14 jours), qui augmente le stockage à 10 Go et la taille des envois à 5 Go. Dans le gestionnaire de fichiers, vous pourrez uploader des fichiers ou des dossiers, les ranger dans d’autres dossiers, les supprimer… Enfin, presque : les suppressions ne sont pas immédiates et la plateforme se réserve le droit de conserver vos données durant plusieurs jours dans une corbeille temporaire, à vider manuellement. Le service ne gère pas lui-même l’envoi par mail, et la seule option pour le partage est de copier le lien de téléchargement généré.
La fonctionnalité originale de MediaFire, même si l’on aurait aimé qu’elle soit optionnelle, est de pouvoir reprendre des uploads là où ils avaient été interrompus, même plusieurs heures après. Elle ne semble toutefois plus disponible. Côté transfert, MediaFire s'avère également un peu lent : nous avons difficilement atteint les 2 Mo/s en upload et les 9 Mo/s en téléchargement.
Une sécurité à revoir
S’il y a bien un point où MediaFire ne communique pas, c’est sur la sécurité. Et pour cause : l’entreprise ne chiffre pas les données, ce qui nous a été confirmé par le service client. On peut au moins se réjouir que le site soit en HTTPS. En version gratuite, vous n’avez même pas la possibilité de définir un mot de passe pour les envois. Autant vous dire que si vous n’aimeriez pas voir votre fichier disponible publiquement, il est déconseillé de le partager par l’entremise de MediaFire.
Au delà du plan gratuit, deux abonnements payants sont disponibles. La formule Ultra à 3,99 $ par mois qui inclut 100 Go de stockage, 50 Go de transferts rapides CDN sans annonces publicitaires, 50 Go par fichier, le téléchargement groupé par fichiers, la protection par mots de passe et les liens directs par fichier. La formule Pro à 6,99 $ par mois, qui comprend 1 To de stockage, 1 To de transferts sans publicité, 50 Go par fichier et toutes les options du plan précédent.
Envoyer des fichiers lourds - Les réponses à toutes vos questions
Il y a plusieurs raisons de vouloir utiliser un service de partage de fichiers. Peut-être est-ce pour une utilisation occasionnelle, peut-être avez-vous dans l’idée de remplacer vos pièces jointes de façon permanente par des liens, ou encore peut-être est-ce pour une utilisation professionnelle. Selon l’usage que l’on veut en faire, les critères ne seront pas les mêmes.
Comment choisir un service d'envoi de gros fichiers ?
Personne n’a envie d’attendre plusieurs minutes pour uploader ses fichiers. Que ce soit pour une utilisation occasionnelle, pour remplacer une pièce jointe dans un mail ou pour envoyer des fichiers à ses collègues, la vitesse est le critère le plus important. Mais l'importance de la sécurité est aussi primordiale, surtout pour un usage professionnel ou pour envoyer des fichiers confidentiels. Enfin, bien que la plupart des services proposent une offre gratuite satisfaisante pour une utilisation personnelle et occasionnelle, si vous avez besoin d'utiliser ces services régulièrement il pourra être intéressant de se tourner vers des offres payantes.
Comment envoyer un fichier de 10 Go ?
Tous les services ne proposent pas nécessairement la possibilité d'envoyer gratuitement des fichiers jusqu'à 10 Go. Beaucoup sont limitées à 2 Go, certaines s'arrêtent à 5 Go. Cependant, on trouve aussi des sites qui proposent l'envoi de fichiers jusqu'à 50 Go, et ce gratuitement. Si vous êtes prêt à mettre la main à la poche, vous n'aurez pas besoin de fouiller pour trouver la perle rare : l'écrasante majorité des services propose d'envoyer des fichiers très volumineux en passant par un abonnement.
Comment envoyer un fichier volumineux rapidement ?
La vitesse demeure l'un des principaux critères de choix en ce qui concerne les services pour envoyer des fichiers lourds. On trouve désormais des offres gratuites qui proposent des vitesses d'upload et de download plus que raisonnables, qui vous permettront d'envoyer de très gros fichiers en quelques minutes. Evidemment, le débit ne dépend pas que du site que vous utilisez : votre connexion et celle de la personne qui téléchargera vos fichiers sont des facteurs primordiaux dans le calcul des vitesses.
Comment utiliser WeTransfer gratuitement ?
WeTransfer est sans conteste le plus connu des services de partage de fichiers lourds, bien que Smash se fasse depuis quelques temps une place particulière dans le coeur des utilisateurs. WeTransfer propose une version gratuite qui permet d'envoyer des fichiers ou des dossiers jusqu'à jusqu'à 3 Go par mois sans avoir à sortir le porte-monnaie. Il suffit pour cela de se rendre sur le site de WeTransfer, qui propose l'upload de fichiers. Mais depuis peu, une inscription est nécessaire.