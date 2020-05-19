Aucune inscription n’est nécessaire pour utiliser SwissTransfer. On retrouve ici les deux modes d’envoi classiques : on peut soit récupérer un lien de téléchargement à envoyer nous-mêmes, soit choisir d’entrer notre adresse mail et celles de nos destinataires pour que le service se charge de leur envoyer le lien de notre part. Le service est le plus généreux du comparatif, avec une limite de taille de fichiers à 50 Go. Autant dire que vous aurez largement de quoi faire.

Cependant, il faudra s’armer de patience car le service a privilégié la quantité à la qualité. Les uploads sont très lents, entre 2,5 et 4,5 Mo/s lors de nos tests. Les téléchargements s’en sortent beaucoup mieux, 63 Mo/s lors de nos tests, probablement plus avec des fichiers plus lourds qui laissent le temps à la vitesse de monter.

Durant vos uploads, SwissTransfer vous diffusera des publicités pour kDrive, présenté comme une version « premium » du service. Après une inscription, vous aurez accès à l’offre gratuite de la plateforme, avec un stockage cloud limité, des envois ne pouvant pas dépasser 3 Go et peu de contrôle sur ceux-ci. Malgré tout, si toutes ces limitations ne vous dérangent pas et que vous êtes pressés, les uploads et les téléchargements sont beaucoup plus rapides : 60 Mo/s pour les premiers et entre 70 et 80 Mo/s pour les derniers.