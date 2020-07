L'Etat suspend temporairement la prime à la conversion électrique

Or, de nombreux internautes qui souhaitent effectuer ces démarches depuis le 1er juillet se sont vu refusés l'accès au dossier de candidature.

« Nous vous invitons à renouveler votre demande à compter du 31 juillet », affiche le site.

Le processus de demande-t-il été suspendu ? Le Ministère de la transition écologique assure qu'il s'agit d'une simple mise à jour et que les primes ne sont pas suspendues. La date de facturation du véhicule, et non la date de dépôt de la demande, fera foi pour bénéficier de la prime à la reconversion.