Voiture électrique : un nouveau barème pour le bonus écologique et la prime à la conversion

Deuxième grande annonce incluse dans ce vaste plan de relance : le renforcement de la prime à la conversion, ou prime à la casse. Pensons qu'aujourd'hui, celle-ci ne s'applique que dans le cas où vous remplacez votre ancien véhicule. Et bien Emmanuel Macron a confirmé que le gouvernement réfléchit à étendre son attribution pour certains travaux d'entretien ou de réparation, si ils ont pour but de diminuer l'empreinte carbone du véhicule.

Avec ce plan XXL, qui compléterait un prêt de 5 milliards d'euros garanti par l'État (mais loin d'être finalisé) proposé à Renault, l'État espère maintenir la filière automobile française à flot en relançant les ventes par le prisme de marchés (électrique et hybride) qui feront l'automobile de demain et "faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe en portant à plus d'un million par an sous cinq ans la production de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hybrides." Reste à voir si les Français seront prêts à relever le défi, qui est immense.