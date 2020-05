La dette de l'industrie du transport aérien pourrait atteindre 550 milliards de dollars fin 2020

Pour sauver les compagnies aériennes, les États, banques et marchés ont ou vont leur prêter des milliards et des milliards de dollars. Des sommes qui ne tombent pas du ciel et qu'il faudra rembourser pour la grande majorité. Reste à savoir à quelle sauce les compagnies seront mangées ces prochaines années. En attendant, l'Association internationale du transport aérien (IATA), qui représente 290 compagnies aériennes, a fait les comptes. Selon elle, la crise du coronavirus conduira à faire exploser la dette de l'industrie du transport aérien à 550 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.

La dette a bien des causes et des impacts. Les compagnies aériennes ont plus que jamais besoin de liquidités alors qu'elles devront vivre avec moins de voyageurs durant les prochains mois et surtout qu'elles devront encore compenser de nouveaux coûts : ceux des mesures de contrôle post-pandémie qui interviennent déjà, mais qui seront encore plus importants à mesure que le trafic reprendra. Sans oublier les dettes à rembourser et, surtout, les investissements qui devront être faits pour rentrer dans les clous des objectifs environnementaux, comme le gouvernement français l'impose à Air France par exemple. « Après avoir survécu à la crise, le rétablissement de la santé financière sera le prochain défi pour de nombreuses compagnies aériennes », conclut le patron de l'IATA. Et ce n'est clairement pas gagné.