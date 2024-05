Voiture électrique : le nombre de bornes de recharge progresse en France, mais l'objectif de 400 000 points pour 2030 est encore loin

Les trois types d'endroit où un conducteur de véhicule électrique a le plus de chance de trouver un point de recharge sont les plus attendus, à savoir au niveau des commerces (43% des points), des parkings (34%) et enfin de la voirie (17%). Les prix moyens sont moins élevés selon que le chauffeur recharge en courant alternatif (0,33 €/kWh) ou en continu (0,38 €).

Enfin, le taux de disponibilité des points de recharge, donc les points qui ne sont ni en maintenance ni hors service, s'établit en moyenne à 78%. Il est un peu plus élevé pour les stations rechargeant en courant alternatif (80%) que pour celles rechargeant en courant continu (74% pour les stations supérieures à 150 kW, 75% pour les stations inférieures à 150 kW).