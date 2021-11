Bornes de recharge : coup d'accélérateur sur le réseau en 2021 en France avec près de 50 000 bornes recensées

Toujours selon les chiffres publiés par Avere-France, on compterait 716 075 véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation en France. De même, on estime à 77 % la réduction des émissions de CO 2 d’un véhicule électrique sur l’ensemble de son cycle de vie, par rapport à un modèle thermique en France.