Seuls 65% des utilisateurs de voitures électriques l'utilisent en véhicule principal

On a tendance à croire que le VPN est réservé aux ordinateurs, mais les VPN fonctionnent avec une kyrielle d’appareils différents, de manière plus ou moins simple. Du FireTV à la tablette, en passant par le routeur ou le smartphone, pour ne citer que les machines connectées les plus importantes. Or leurs fonctions et options diffèrent, voire change de nom selon les OS. Comment faire le bon choix : suivez le guide, on vous dit tout.