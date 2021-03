Le marché automobile français souffre toujours, avec une chute de 20% des immatriculations en février

Si le marché enregistre un net recul ce mois de février, il y a deux causes principales identifiées par les analystes. La première est l’effet Covid-19. À force de rebond des courbes de l’épidémie, de confinement, de couvre-feu, les Français n’ont pas envie d’investir et préfèrent épargner pour le moment, ce qui ne fait pas les affaires des constructeurs automobiles.

L’autre cause principale, qui a fait la une de la presse il y a trois semaines, est la pénurie dans l’industrie des semi-conducteurs. Sont en cause les fermetures d’usines, les chaînes d’approvisionnement cassées et les retards générés, sans parler d’une réaffectation des ressources là où la demande a été forte pendant les confinements aux quatre coins du monde. En effet, suite au rebond des ventes de TV, d’ordinateurs ou encore de périphériques informatiques, l’industrie automobile n’arrive plus à se fournir en puces électroniques.

Certaines usines tournent au ralenti, elles doivent parfois suspendre la production de certains modèles plusieurs jours le temps d’avoir des composants pour finir l’assemblage. Tout ceci engendre des retards de livraison impactant sensiblement les immatriculations enregistrées en février 2021.