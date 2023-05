Voitures électriques : un nouveau seuil de bornes franchi, mais avec un an de retard...

C'était un objectif ambitieux. Peut-être même trop ambitieux au regard des délais qui lui avaient été impartis. En 2020, le ministre des Transports de l'époque, Jean-Baptiste Djebarri, qui a depuis connu une nouvelle carrière dans le privé, souhaitait que la France compte 100 000 bornes de recharge électrique d'ici la fin de l'année 2021. Devant le temps manifestement trop court pour atteindre cet objectif, il avait ensuite été décidé d'allonger la deadline à la fin 2022.

Et c'est finalement ce vendredi 5 mai que le seuil des 100 000 bornes a été franchi par la France, selon une annonce faite par l'Avere-France, l'association regroupant les professionnels de la mobilité électrique. Il faut dire que les bouchées doubles ont été mises ces derniers mois, avec pas moins de 17 000 bornes installées sur le territoire hexagonal depuis le mois de janvier dernier. Et sur cette centaine de milliers d'équipements, environ 10 % d'entre eux permettent, par ailleurs, de recharger plus rapidement.