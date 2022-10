Nouveau bonus écologique, bouclier tarifaire et leasing social : comment Macron veut baisser le prix des véhicules électriques

Emmanuel Macron fait état d'ambitions élevées en ce qui concerne le nombre de véhicules électriques produits en France : 1 million d'ici 2027, puis 2 millions d'ici 2030, avant le tout-électrique en 2035. Au passage, le président a réitéré sa volonté d'une vraie réindustrialisation de l'Europe, et ce, le plus vite possible pour offrir une concurrence à la Chine et aux États-Unis.