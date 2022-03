Macron veut aider à l'adoption massive des voitures électriques... enfin, s'il est réélu

Son objectif : permettre au plus grand nombre d’accéder aux voitures électriques en faisant en sorte que leur coût à l'achat soit « beaucoup plus faible et accessible pour les classes moyennes », expliquait le président candidat lors d’un échange à Poissy ce lundi. Des propos qu’il a de nouveau soutenus ce jeudi 17 mars, lors de son premier grand discours de campagne à Aubervilliers, en proposant de « mettre en place des mécanismes de leasing pour accompagner les ménages les plus modestes pour permettre de faire la transition de leurs véhicules ».