Essai de la nouvelle Renault Megane E-Tech Electric : une Renaulution en demi-teinte

Nous avons été un peu moins convaincus par les qualités pratiques de la Megane Electric. A trop vouloir lui donner une ligne élancée malgré sa faible longueur, ses concepteurs ont un peu trop rogné sur l’espace à la tête dévolu aux passagers arrière : les grands adultes touchent le plafond et souffrent d’un rayon aux genoux compté. C’est un vrai point faible par rapport à sa rivale désignée, la Volkswagen ID.3, qui propose une habitabilité remarquable à l’arrière. On apprécie que le coffre réserve un logement pour les câbles de recharge, mais son seuil de chargement apparaît élevé. Son volume de 389 litres VDA est satisfaisant mais on regrette que le petit bouton électrique qui permet de l’ouvrir soit si salissant et imperceptible dans l’obscurité d’un garage non éclairé. Enfin, la visibilité vers l’arrière est tout simplement catastrophique et ce n’est pas le rétroviseur caméra optionnel, dont le champ de vision apparaît peu naturel, qui corrige ce défaut. La ligne de caisse élevée de la Mégane et la visibilité périphérique qui en découle donnent d’ailleurs constamment l’impression au conducteur d’une voiture plus imposante qu’elle n’est réellement. C’est dommage pour une auto aussi compacte.