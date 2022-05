Test réseau de recharge Ionity : que vaut le plus important réseau public d'Europe ?

Il s’agit en général d’unités ABB HP CP500 C, comme le précisent les plaques signalétiques que nous vérifions, mais leur forme peut changer. Les plus vieilles sont reconnaissables avec leur apparence cubique et un écran tactile peu réactif. Les dernières générations sont bien plus fines, avec des arrêtes arrondies et un écran tactile en mode portrait bien plus agréable au toucher et graphiquement. Celles-ci se reconnaissent par leur halo lumineux sur la partie supérieure (éclairé en violet lorsque la voiture est branchée), par un tendeur de câble et par leur silence en fonctionnement.