Essai Volkswagen ID.5 GTX : le plein de technologies avec le logiciel ID. 3.1

Contre tout attente, il ne tire de cette silhouette que des bénéfices. Avec les larges portes, l’accès aux places arrière n’est pas sacrifié sur l’autel du style. Le coffre arrive, par on ne sait quel tour de passe-passe, à afficher un volume supérieur de 6 l. Ca ne changera pas la vie des utilisateurs, mais les SUV Coupé arrivent souvent avec un volume considérablement réduit. Bien sûr, ce ne sont que des chiffres, et il ne sera plus possible d’empiler des affaires supplémentaires jusqu’au toit. Preuve en en est avec le volume d’emport total, de 1 775 l sur l’ID.4 et de 1 561 l avec l’ID.5.