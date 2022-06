Test réseau de recharge Electra : un exotique système de réservation pour l'opérateur français

Voulant simplifier l’expérience, Electra affiche un prix unique et qui plus est parmi les plus bas : 0,44 €/kWh. Tant pis pour les pompes à watts que sont les Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 ou Porsche Taycan, mais tout le monde y trouvera son compte avec ce type de facturation au kWh et non à la minute. Le prix est dans la moyenne en ville, mais aux côtés des autoroutes, il met tout le monde d'accord : la grille tarifaire est plus intéressante que celle de Fastned (0,59 €/kWh), et autrement plus abordable que les Superchargeurs Tesla (0,69 €/kWh).