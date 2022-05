Essai Kia Niro EV : le même, en mieux ?

On imagine assez bien la difficulté de la tâche pour les ingénieurs : installer une plus grosse batterie comme le voudrait l’évolution naturelle d’une voiture électrique ferait augmenter le poids, et donc les consommations du véhicule. L’autonomie ne serait pas particulièrement améliorée et la pile serait plus longue à charger. C’est sans doute pour cette raison que, malgré une plateforme K3 plus grande, la batterie n’évolue que très peu.