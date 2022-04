Kia Niro : premières impressions à bord du nouveau SUV

Se trouve tout en haut de la gamme le Kia Niro EV, qui se présente désormais avec une seule configuration technique et mécanique. La version 39 kWh prend donc sa retraite méritée et ne laisse plus que la version 64 kWh continuer sa carrière. Et il s’agit bien de continuité puisque, malgré la base inédite, la configuration est similaire à la précédente version. On y retrouve donc un moteur de 204 ch (quoique moins coupleux) et une batterie de 64,8 kWh exactement. En revanche, les améliorations aérodynamiques et pondérales participent finement à l’efficience : le Niro EV promet 463 km d’autonomie, soit 8 km de mieux.