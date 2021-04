Clubic est monté dans la nouvelle Kia EV6 : nos premières impressions

La plus puissante ne sera déclinée que dans la finition haut de gamme GT à 66 990 €, plus chère que la Model 3 Performance mais dotée en série de la conduite autonome de niveau 2 , de l’affichage tête haute avec réalité virtuelle et de la peinture métallisée en série. La motorisation la moins puissante est logiquement celle qui annonce l’autonomie la plus importante, avec 510 km. C’est aussi bien entendu la moins coûteuse puisqu’elle est la seule à passer sous la barre des 50 000 €, à 47 990 €.

Un tarif situé très exactement entre celui de la Model 3 Standard Plus et la version Grande Autonomie. Aucune n’aura donc droit au bonus maximal de 6 000 €, puisque celui-ci est réduit à 2 000 € pour les montants situés entre 45 000 € et 60 000 €.

Il faudra attendre encore quelques mois pour mettre à l’épreuve ce nouveau modèle mais les attentes sont grandes. L’EV6 est en effet le premier modèle du groupe dotée d’une plateforme dédiée à l’électrique, et lorsqu’on connaît les bonnes performances énergétiques du Niro électrique , on peut légitimement espérer voir dans l’EV6 une sérieuse concurrente sur le marché.