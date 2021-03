La Kia EV6 promet jusqu'à 585 ch et une charge à 80 % en moins de 20 minutes

Nous le savions déjà : l'EV6 reposera sur la plateforme E-GMP signée Hyundai. En revanche, le constructeur en dit désormais plus sur la motorisation et l'autonomie de son dernier-né, y compris de sa variante sportive, l'EV6 GT.

L'EV6 pourra ainsi embarquer un ou deux moteurs électriques et se déclinera dans trois versions : Standard, Long Range et GT. Les deux premières seront disponibles aux formats deux et quatre roues motrices, tandis que la version GT aura nécessairement quatre roues motrices.

La puissance délivrée doit s'échelonner entre 171 et 585 chevaux et respectivement 350 et 740 Nm de couple. Entre les deux, on trouvera notamment la version Long Range et ses 325 chevaux pour 604 Nm de couple. Dans la version GT, Kia promet ainsi un 0-100 km/h réalisé en 3,5 secondes et une vitesse de pointe de l'ordre de 260 km/h.