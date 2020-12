e-GMP 800 Volts : Hyundai et Kia dévoilent une plateforme électrique très prometteuse

Ainsi le constructeur évoque une puissance admissible théorique de 350 kW via le réseau Ionity. Hyundai et Kia sont désormais membres du consortium et profitent ainsi de tarifs « avantageux ». Gageons toutefois qu’il s’agit d’une puissance indicative, qui n'est autre que la puissance maximale de ces bornes très haute performance. Pour rappel, ce réseau proposait plutôt une charge à 270 kW lors de nos essais de Porsche Taycan.

Plus concrètement, selon Jin-Hwan Jung, vice-président du département électrification du groupe Hyundai, ce réseau 800 Volts permettra de récupérer 500 km d’autonomie en 18 minutes. Enorme ! Sur le réseau 400 Volts, l’interface Combo CSS permettra alors d’atteindre une puissance de 150 kW.

La puissance maximale du chargeur embarquée sera de 11 kW sur le courant alternatif, via une borne de charge en triphasée donc. C'est ici plutôt décevant comparé à la concurrence.

Pour l’heure, Hyundai ne donne pas plus de précision sur les différentes capacités de batteries intégrées dans le plancher. L'entrée de gamme devrait se situer aux alentours des 50 kW et atteindre environ 90 kW pour les versions les plus endurantes.