Hyundai présente la RM20e, sa nouvelle sportive électrique de 800 chevaux

Cette Hyundai est électrique et développe l’équivalent de 799 chevaux soit près de 600 kW. Elle a été réalisée par l’équipe d’ingénieurs de la division N de Hyundai et montre l’évolution de la marque sur les groupes motopropulseurs électriques et l’optimisation de châssis, autant pour la route que pour le circuit.

Avec une telle puissance et un couple de 960 Nm, la RM20e est capable d’abattre le 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes et le 0 à 200 km/h en 9,88 secondes. La vitesse maximale est limitée à 250 km/h, et la motorisation électrique est alimentée par une batterie de 60 kWh. L’autonomie n’est pas communiquée, mais on imagine qu’elle doit être assez limitée vu les performances de l’engin.