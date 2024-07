Hyundai Inster, le mini SUV qui veut se faire une place dans l'électrique low cost

Le Hyundai Inster se distingue aussi par son habitacle bien conçu et modulable. Mesurant 3,82 mètres de long, 1,61 mètre de large et 1,57 mètre de haut, avec un empattement de 2,58 mètres, il offre un espace de chargement de 280 litres, extensible à 351 litres en avançant les sièges arrière. Ces sièges, qui coulissent sur 16 centimètres, peuvent également se rabattre pour former un plancher plat, permettant de transporter des objets longs grâce aux dossiers pouvant être rabattus des sièges passager et conducteur.