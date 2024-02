Hyundai Casper : un petit SUV prêt à conquérir l'Europe

Bien que les détails techniques précis du Casper électrique restent secrets pour le moment, l'objectif de Hyundai est de proposer un véhicule offrant plus de polyvalence que la Dacia Spring, notamment en matière d'autonomie, tout en maintenant un prix compétitif autour de 20 000 euros. Cette stratégie vise à rendre le Casper électrique accessible à une plus large clientèle, désireuse de bénéficier de la mobilité électrique sans compromis sur la praticité et, peut-être, le style.



La plateforme pourrait être partagée avec le modèle à essence, actuellement basée sur celle du Hyundai i10, mais équipée du groupe motopropulseur du Kia Ray EV qui contient une batterie de 35,2 kWh et un moteur électrique de 86 ch, promettant ainsi une autonomie d'environ 204 kilomètres.